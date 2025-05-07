Tarifelerin etkileri Fed'in verileri okumasını zorlaştıracak

Janasiewicz, gümrük tarifelerinin, göçün ve hükümetin küçülmesinin etkilerinin altta yatan eğilimleri bozacağı için verileri okumanın zor olacağını belirtti.

“Bu faktörlerin etrafındaki varyans çok çeşitli sonuçlar yarattığından, herhangi bir tahmin yapmak hatayla doludur” diyen Janasiewicz, "Önleyici bir faiz indirimi için argümanlar var ve verileri görmek için beklemek muhtemelen Fed'in zaten eğrinin gerisinde olduğu anlamına geliyor. Fed'in Çarşamba günkü politika kararında faiz indirimine gitmesi beklenmiyor. Ancak sonraki toplantılarda faiz indirimi olasılığı artıyor” ifadelerini kullandı.