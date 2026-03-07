Tarihi hafta: Petrol fiyatları fırladı, son 6 yılın en sert yükselişi görüldü

Ortadoğu'da devam eden savaş, petrolde tarihi bir yükselişe neden oldu.

Küresel referans Brent petrol yüzde 8,93 yükselişle 93,04 dolar seviyesinden haftayı tamamladı.

Haftalık bazda bakıldığında Brent petrol yüzde 28,37 artışla Nisan 2020’den bu yana en güçlü haftalık yükselişini yaşadı.

Ortadoğu’daki savaş arz endişesini büyüttü

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan “koşulsuz teslimiyet” talep etmesi, çatışmaların uzayabileceği ve küresel petrol ile gaz piyasasında ciddi arz sorunları yaşanabileceği endişelerinin artmasına neden oldu.

Hürmüz Boğazı’nda tanker trafiği durma noktasında

Bölgedeki gerilim nedeniyle enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda tanker trafiği neredeyse durma noktasına geldi.

Katar'dan felaket senaryosu: Petrol fiyatları varil başına 150 dolara kadar çıkabilir

Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, tankerlerin boğazdan geçememesi halinde petrol fiyatlarının önümüzdeki haftalarda varil başına 150 dolara kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

Kaabi, böyle bir senaryonun “dünya ekonomileri üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceğini” söyledi.

Üretim kesintileri artıyor

Savaşın enerji üretimine de doğrudan etkileri görülmeye başladı.

Reuters’a konuşan Iraklı yetkililere göre ülke günlük 1,5 milyon varil petrol üretimini durdurdu. Kuveyt’in ise depolama kapasitesinin dolması nedeniyle üretimi azaltmaya başladığı belirtildi.

Cnbc-E'de yer alan habere göre JPMorgan Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Natasha Kaneva, piyasaların artık yalnızca jeopolitik riskleri değil fiili üretim ve lojistik kesintilerini fiyatlamaya başladığını ifade etti.

Kaneva’ya göre Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması halinde önümüzdeki hafta sonuna kadar üretim kesintileri günlük 6 milyon varile yaklaşabilir.

Savaş sekizinci gününde

ABD ile İran arasındaki savaş ise bugün itibarıyla sekizinci gününe girdi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, düzenlediği basın toplantısında “henüz savaşın başındayız” dedi.