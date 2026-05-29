Tarihin en büyük halka arzında hedef düştü: 2 trilyon doların altına indi

SpaceX, halka arz sürecinde yatırımcılar ve danışmanlarla yapılan görüşmelerin ardından değerleme hedefini aşağı çekse de, tarihin en büyük piyasa çıkışlarından birine hazırlanmaya devam ediyor.

SpaceX’in 20 Mayıs 2026 tarihli halka arz başvuru dosyası, şirketin yalnızca bir uydu internet hizmeti sağlayıcısı ya da roket üreticisi olmadığını, aynı zamanda bir yapay zeka altyapı şirketine evrildiğini gösteriyor.

Şirket, gelecek planları kapsamında yörüngede veri merkezleri kurmayı hedefliyor.

SpaceX, yapay zeka hizmetleri ve altyapı çözümleriyle 28,5 trilyon dolarlık dev pazarda önemli bir güç olmayı amaçlıyor.

Şirket 2025 yılında gelirlerini 18,7 milyar dolara çıkarırken, bir önceki yıl bu rakam 14 milyar dolar seviyesindeydi.

Halka arz dosyasındaki finansal veriler, büyüme odaklı yatırımların kârlılık üzerinde yarattığı baskıyı da ortaya koyuyor.

2024 yılında 791 milyon dolar kâr açıklayan şirket, yoğun yatırım dönemi olan 2025 yılını 4,94 milyar dolar zararla kapattı.

Şubat ayında Elon Musk’ın Grok sohbet robotu ve X sosyal medya platformunu bünyesinde barındıran xAI şirketini bünyesine kattı. Bu satın alma sırasında SpaceX 1 trilyon dolar, xAI ise 250 milyar dolar üzerinden değerlendi.