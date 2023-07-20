Tarihin en büyük satın alma fonu

Avrupalı satın alma şirketi CVC Capital Partners tarihteki en büyük özel sermaye fonu için 26 milyar euro toplamayı başardı.

Financial Times’ın haberine göre, CVC'nin yönetici ortağı Rob Lucas konuya ilişkin yaptığı açıklamada, satın alma şirketin ilk belirlenen 25 milyar euroluk hedefi aştığını söyledi.

"Hırslı olduğumuzu düşündüler"

Lucas, "Yılbaşında bu piyasa koşullarında ve kısa sürede en büyük sermaye havuzunu toplamaya çalıştığımızı duyurduğumuzda, insanlar aşırı hırslı olduğumuzu düşündüler" dedi.

Rekor büyüklükte fon toplamanın birçok özel sermaye şirketinin nakit bulmakta zorlandığı ve yatırımcıların finans kaynağı için varlıklara yöneldiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

Bain & Co. tarafından bu hafta yayınlanan bir rapora göre, özel piyasalarda kaynak yaratma bu yıl 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 30 düşme yolunda ilerliyor.