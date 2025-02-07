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Tarım dışı istihdamda revizyon beklentisi!

ABD tarım dışı istihdam raporu, son bir yıllık revizyonlarla birlikte gelecek.

Haber Merkezi
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Tarım dışı istihdamda revizyon beklentisi!
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Piyasalar tarafından bugün yakından izlenecek olan ABD tarım dışı istihdam verisi, geriye doğru revizyonlarla birlikte gelecek.

Her yıl, Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun Ocak istihdam raporu, bir önceki mart ayına kadar olan 12 ay için revizyonlarla birlikte açıklanıyor.

Piyasalarda normalde çok fazla dikkat çekmeyen bu revizyonlar, bugün daha fazla dikkat çekici hale gelebilir. Kurum tarafından yapılan ilk tahminde aşağı yönlü revizyonun 818 bin ile 2009 yılında bu yana en yüksek rakam olacağı öngörüldü.

Analistler revizyonun 600-700 bin civarında olacağını, bunun da beklenen kadar kötü olmayacağını düşünüyorlar.

Bugün ocak ayı için açıklanacak rakamın 170 bin civarında olacağı tahmin ediliyor.

Veriler TSI 16:30'da açıklanacak.

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