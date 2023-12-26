Tayland, Japon otomobil üreticilerinden 4,3 milyar dolarlık yatırım bekliyor

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi Tayland, elektrikli araç pazarında Çinli firmaların etkisi karşısında, ülkedeki Japon üreticileri yatırımlarını artırmaya davet etti.

Tayland Hükümeti Sözcüsü, açıklamasında, Tayland'ın, gelecek 5 yılda 4 Japon otomobil üreticisinden, ülke içi elektrikli araç sektörüne 150 milyar baht yatırım beklediklerini bildirdi.

Sözcü, Tayland Başbakanı Srettha Thavisin'in bu ay içinde Tokyo'ya düzenlediği gezide, Japon üreticilerinin Tayland'daki elektrikli araç üretimini teşvik rolünü vurguladığını aktardı.

Buna göre Toyota ve Honda’dan 50’şer milyar baht (1,4 milyar dolar), Isuzu’dan 30 milyar baht (868 milyon dolar), Mitsubishi’den 20 milyar baht (578 milyon dolar) yatırım bekleniyor.

Japon firmalara "hızlı karar" mesajı

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, bu ay ASEAN-Japonya'nın ilişkilerinin 50. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tokyo'da düzenlenen zirve marjında sektörel temaslarda bulunmuştu.

Srettha, Japon üretici firmaların yöneticileriyle bir araya geldiği görüşmede, Tayland'da yatırımı bulunan Japon firmaların, faaliyetlerinde hızlı kararlar alması gerektiğini söylemişti.

Ülkesinde faal Çinli firmaların artırdığı pazar paylarını işaret eden Srettha, "elbette dünyada yalnız değilsiniz" ifadesini kullanarak, Japon firmalara "adaptasyon" çağrısı yapmıştı.

"Tayland, otomobil ihracatı için bir üs olmaya devam edecek" diyen Srettha, Japon üreticilerinin, Tayland ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğini umduğunu belirtmişti.

Görüşmede Başbakan Srettha'nın, Japon firmaların Tayland'da daha fazla elektrikli araç üretmelerine yönelik vergi teşvikleri konusunda prensipte mutabakat sağladığı aktarılmıştı.

Tayland'da yerel bir banka, yaptığı araştırmada, Çinli otomobil üreticilerinin, ülkenin elektrikli araç pazarındaki paylarını son zamanlarda neredeyse yüzde 80'e yükselttiğini saptadı.