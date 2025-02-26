Tayland Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz indirimi

Tayland Merkez Bankası (BoT), politika faizini çoğunluğun beklediği şekilde sabit tutmak yerine, ekonomiyi desteklemek için daha az analistin tahmini olan 25 baz puan indirdi.

BoT tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 2,25'ten yüzde 2,00'ye çekilde. WSJ tarafından düzenlenen ankete katılan 10 ekonomistin 7'si BoT'un faizi sabit tutacağını tahmin ederken, 3'ü yüzde 2,00'ye düşüreceğini öngörüyor.

Faiz kararı bire karşı altı oyla alındı; bir üye faizin sabit kalması yönünde oy kullandı.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında, BoT borç ödeme yüklerini hafifletmek için dört yıldan uzun bir süre sonra ilk faiz indirimini yapmıştı.

Tayland hükümeti BoT'a faiz oranlarını düşürmesi için son dönemlerde daha fazla baskı yapıyor.

Tayland'da tüketici fiyatları en son ocak ayında yüzde 1,32 olarak açıklandı.