Tayvan Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Bankanın gösterge iskonto oranı %2 seviyesinde bırakıldı. Reuters anketine katılan 30 ekonomistten 29'u da herhangi bir faiz değişikliği beklememişti. Karar oybirliğiyle alındı.

Tayvan Merkez Bankası, 2025 yılı ekonomik büyüme beklentisini %3,05 seviyesinde korudu. 2024’te ülke ekonomisi, özellikle Nvidia gibi şirketlerin yapay zekâ uygulamalarına olan yüksek talep sayesinde %4,59 oranında büyüme kaydetmişti.

Banka ayrıca tüketici fiyat endeksi (TÜFE) tahminini bu yıl için Mart ayındaki %1,89 seviyesinden %1,81’e düşürdü, enflasyonda beklenen gevşemeye işaret etti.

Tayvan’ın faiz kararı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü faizleri sabit bırakmasının hemen ardından geldi. Fed, yıl sonuna kadar iki çeyrek puanlık faiz indirimi öngörüsünü de korudu.

Tayvan Merkez Bankası’nın temkinli ancak destekleyici para politikası, küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz oranlarında yön arayışını sürdürdüğü bir döneme denk geliyor.