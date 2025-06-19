  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Tayvan Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Takip Et

Tayvan Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Tayvan Merkez Bankası, bugün gerçekleştirdiği para politikası toplantısında politika faizini sabit tutma kararı aldı. Karar, güçlü teknoloji odaklı ekonomik büyüme ve ılımlı enflasyon görünümü nedeniyle beklentilere paralel şekilde alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tayvan Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Takip Et

Bankanın gösterge iskonto oranı %2 seviyesinde bırakıldı. Reuters anketine katılan 30 ekonomistten 29'u da herhangi bir faiz değişikliği beklememişti. Karar oybirliğiyle alındı.

Tayvan Merkez Bankası, 2025 yılı ekonomik büyüme beklentisini %3,05 seviyesinde korudu. 2024’te ülke ekonomisi, özellikle Nvidia gibi şirketlerin yapay zekâ uygulamalarına olan yüksek talep sayesinde %4,59 oranında büyüme kaydetmişti.

Banka ayrıca tüketici fiyat endeksi (TÜFE) tahminini bu yıl için Mart ayındaki %1,89 seviyesinden %1,81’e düşürdü, enflasyonda beklenen gevşemeye işaret etti.

Tayvan’ın faiz kararı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü faizleri sabit bırakmasının hemen ardından geldi. Fed, yıl sonuna kadar iki çeyrek puanlık faiz indirimi öngörüsünü de korudu.

Tayvan Merkez Bankası’nın temkinli ancak destekleyici para politikası, küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz oranlarında yön arayışını sürdürdüğü bir döneme denk geliyor.

Küresel Ekonomi
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Küresel doğrudan yabancı yatırımlar üst üste ikinci yılda düşüş gösterdi
Küresel doğrudan yabancı yatırımlar üst üste ikinci yılda düşüş gösterdi
Avrupa'nın tüketim mal ve hizmetlerinde en pahalı ülkesi İsviçre
Avrupa'nın tüketim mal ve hizmetlerinde en pahalı ülkesi İsviçre
Norveç Merkez Bankası'ndan 5 yıl sonra ilk
Norveç Merkez Bankası'ndan 5 yıl sonra ilk
Fitch: ABD’de mali riskleri sürüyor
Fitch: ABD’de mali riskleri sürüyor
İsviçre Merkez Bankası faizi yüzde 0'a indirdi
İsviçre Merkez Bankası faizi yüzde 0'a indirdi