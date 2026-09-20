TCMB'nin toplam varlığı ülke ekonomisinin ne kadarına denk geliyor?

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Merkez bankalarının toplam varlıklarının ekonominin büyüklüğüne oranı ülkeler arasında önemli farklılıklar gösteriyor. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) verilerine göre, 2026'nın ilk veya ikinci çeyreğine ait en güncel veriler kullanılarak yapılan sıralamada Hong Kong yüzde 130,1 ile ilk sırada yer aldı.

Merkez bankası varlıkları; altın ve döviz rezervlerinin yanı sıra hükümetlere ve finans sektörüne yönelik alacaklar ile diğer finansal olmayan ve sabit varlıkları kapsıyor. Verilerin GSYH'ye oranlanması, merkez bankalarının bilanço büyüklüğünü ekonominin büyüklüğüyle karşılaştırmayı sağlıyor.

Hong Kong yüzde 130,1 ile zirvede

Hong Kong'da merkez bankası varlıklarının GSYH'ye oranı yüzde 130,1'e ulaşıyor. Böylece Hong Kong, merkez bankası varlıklarının yıllık ekonomik üretimin büyüklüğünü aştığı tek ekonomi olarak öne çıkıyor.

İsviçre yüzde 102,5 ile ikinci, Singapur yüzde 95,1 ile üçüncü, Japonya ise yüzde 94,4 ile dördüncü sırada bulunuyor. Bu dört ekonomide merkez bankası varlıklarının GSYH'ye oranı yüzde 90'ın üzerinde.

Tayland yüzde 55,3 ile beşinci sırada yer alırken, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 47,1, Suudi Arabistan yüzde 40,6 ve Euro Bölgesi yüzde 39 oranıyla sıralanıyor.

Türkiye 18. sırada

Türkiye, merkez bankası varlıklarının GSYH'ye oranında yüzde 18,6 ile 18. sırada bulunuyor.

Türkiye'nin hemen üzerinde Endonezya yüzde 19,1 ile 17. sırada, Güney Kore yüzde 21,3 ile 15. sırada ve ABD yüzde 21,2 ile 16. sırada yer alıyor. Meksika yüzde 14,7 ile Türkiye'nin altında 19. sırada, Avustralya ise yüzde 12,9 ile listenin son sırasında bulunuyor.

Çin'in oranı yüzde 34,4 olurken, Euro Bölgesi yüzde 39 seviyesinde bulunuyor. Hindistan'ın oranı yüzde 26,1, ABD'nin oranı ise yüzde 21,2 olarak hesaplanıyor.

İşte merkez bankası varlıklarının GSYH'ye oranına göre tam sıralama

Sıra Ülke/Ekonomi Merkez bankası varlıkları / GSYH 1 Hong Kong %130,1 2 İsviçre %102,5 3 Singapur %95,1 4 Japonya %94,4 5 Tayland %55,3 6 Birleşik Arap Emirlikleri %47,1 7 Suudi Arabistan %40,6 8 Euro Bölgesi %39,0 9 Brezilya %38,1 10 İsrail %37,6 11 Çin %34,4 12 Polonya %30,5 13 Hindistan %26,1 14 Birleşik Krallık %25,8 15 Güney Kore %21,3 16 ABD %21,2 17 Endonezya %19,1 18 Türkiye %18,6 19 Meksika %14,7 20 Avustralya %12,9

Kaynak: Bank for International Settlements (BIS) Data Portal. Veriler, mevcut en güncel gözlemlere göre 2026'nın ilk veya ikinci çeyreğine aittir.