TD Securities’ten Jackson Hole analizi: Fed’den kademeli geçiş sinyali bekleniyor

Küresel makro strateji ekibinin paylaştığı güncel analiz notuna göre, finansal piyasalar Başkan Warsh’ın para politikasının geleceğine dair daha somut sinyaller vermesini ve makroekonomik istikrar ile enflasyonla mücadele konusundaki kararlı duruşu yeniden teyit etmesini bekliyor. Son dönemde özellikle ABD hazine tahvili getirilerinde yaşanan yukarı yönlü hareketlilik, yatırımcıların risk primlerini yeniden fiyatlamasına neden olurken, Jackson Hole platformundan çıkacak mesajların tahvil piyasasındaki oynaklığı dengelemesi umuluyor. Ancak raporda, Fed Başkanı’nın piyasaların ekonomik verilere daha bağımsız ve kendi doğal mekanizması içinde tepki vermesini isteyen yaklaşımı nedeniyle, sözlü yönlendirmelerin dozunu oldukça temkinli ayarlayacağı vurgulanıyor.

"İleriye dönük yönlendirme eksikliği satış baskısı yaratabilir"

Söz konusu analizde, para politikasının patikasına dair en kritik risk unsurlarından biri olarak ‘ileriye dönük yönlendirme’ stratejisi gösteriliyor. Fed yönetiminin önümüzdeki döneme ilişkin net bir takvim veya veri eşiği sunmaktan kaçınmaya devam etmesi durumunda, Wall Street genelinde bir hayal kırıklığı yaşanabileceği ve bunun da hisse senedi endekslerinde kar satışlarını tetikleyebileceği uyarısı yapılıyor. Piyasaların keskin faiz hamleleri yerine veri odaklı ve zamana yayılmış bir normalleşme sürecini fiyatlamaya başladığı bu konjonktürde, Jackson Hole’dan çıkacak satır arası mesajlar eylül ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde küresel likidite akışının yönünü tayin edecek en önemli gösterge olarak kabul ediliyor.