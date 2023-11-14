Teck, 8,9 milyar dolarlık çoğunluk hissesini satıyor

Teck Resources'ın, koklaşabilir kömür biriminin çoğunluk hissesini Glencore'a satmayı planladığı bildirildi. Globe & Mail gazetesinin haberine göre; 8,9 milyar dolarlık anlaşmada Asyalı çelik üreticileri Nippon Steel ve POSCO, geri kalanını satın alacak.

Haberde, Glencore'un Teck'in kömür birimindeki yüzde 77 hisse için 6,9 milyar dolar ödeyeceği belirtildi.

Wall Street Journal ilk olarak Glencore ve Teck'in, Teck'in kömür varlıklarına 10 milyar dolara yakın değer kazandıracak bir anlaşma üzerinde ileri görüşmelerde bulunduğunu bildirmişti.