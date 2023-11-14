Teck ve Glencore'dan 7 milyar dolarlık anlaşma

İsviçre merkezli Glencore, Kanadalı bakır ve çinko madenciliği yapan Teck Resources'un çelik üretimi için kullandığı kömür işletmesinin yüzde 77 hissesini 6.93 milyar dolar karşılığında satın alma konusunda anlaştı.

Teck kömür işletmesinin yüzde 20'sini ise halihazırda işletmenin yüzde 2.5 hissesine sahip olan Japon Nippon Steel Corporation'a satma konusunda anlaştı.

Satış işleminin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Elektrik üretmek için kullanılan kömürün yanı sıra çelik üretmek için daha az miktarda kok kömürü çıkaran ve ticaretini yapan Glencore, daha önce her iki şirketin kömür birimlerini ayıracağını açıklamıştı.

Glencore, çelik üretimi için kömür işletmesinin merkez ofisinin Vancouver'da kurulacağını açıkladı.