Tedarikçilerden Tesla'ya 15 milyar dolar

Meksika'nın Nuevo Leon eyalet valisi Samuel Garci, Tesla ve tedarikçilerinin eyalette inşa etmekte oldukları fabrikaya önümüzdeki iki yıl içinde 15 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Bu miktar Meksikalı yetkililerin daha önce açıkladıkları yatırım beklentisinin üç katı.

Mart ayında Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli otomobil üreticisinin küresel ayak izini genişletme çabasının bir parçası olarak şirketinin Nuevo Leon eyaletinin kuzeyinde bir gigafactory açacağını söylemişti.

Musk o sırada Tesla'nın yatırımını detaylandırmamıştı, ancak Meksikalı yetkililer fabrikanın 5 milyar dolarlık bir yatırım içereceğini ifade etmişlerdi.

Vali Garcia, "Sadece Tesla ve tedarikçileri iki yıl içinde 15 milyar dolarlık bir yatırım yaratacak" diye konuşurken, devletin otoyollara ve diğer kamu işlerine daha fazla harcama yapmasını gerektireceğini de sözlerine ekledi.