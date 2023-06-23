Tedirginlik Asya piyasalarını kırmızıya boyadı

MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinin en geniş endeksi %0,7 geriledi ve haftalık %3,6 düşüşle mart ayından bu yana en kötü seviyesine indi. Hong Kong hisseleri tatilden %1,4'lük bir düşüşle döndü.

Enflasyon Nikkei’yi düşürdü

Japonya'da Nikkei 225 1,63 düşerken, Topix de %1,5 değer kaybetti. Japonya'nın mayıs ayı çekirdek enflasyon oranı yıllık bazda hafif bir düşüşle %3,2'ye gerileyerek nisan ayındaki %3,4'ün altında ancak BOJ'un %2'lik hedefinin üzerinde gerçekleşti.

Güney Kore Kospi %0,71 düşerken, Kosdaq da %0,12'lik bir kayıp yaşadı.

Avustralya'nın S&P/ASX 200 perşembe günü haziran ayındaki en büyük güniçi düşüşünün ardından iki gün üst üste kayıp yaşayarak %1,03 değer kaybetti.

Hong Kong Hang Seng endeksi resmi tatilden dönerken sağlık ve teknoloji hisselerinin etkisiyle açılışta %1,68 düştü. Çin anakara piyasaları Cuma günü resmi tatil nedeniyle kapalı.