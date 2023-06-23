Tedirginlik Asya piyasalarını kırmızıya boyadı
Beklenenden daha yüksek çıkan enflasyon rakamları ve şahin merkez bankası sürprizleri, yatırımcıları tedirgin ederken, Asya hisse senetleri cuma günü son üç ayın en kötü haftasına yöneldi.
MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerinin en geniş endeksi %0,7 geriledi ve haftalık %3,6 düşüşle mart ayından bu yana en kötü seviyesine indi. Hong Kong hisseleri tatilden %1,4'lük bir düşüşle döndü.
Enflasyon Nikkei’yi düşürdü
Japonya'da Nikkei 225 1,63 düşerken, Topix de %1,5 değer kaybetti. Japonya'nın mayıs ayı çekirdek enflasyon oranı yıllık bazda hafif bir düşüşle %3,2'ye gerileyerek nisan ayındaki %3,4'ün altında ancak BOJ'un %2'lik hedefinin üzerinde gerçekleşti.
Güney Kore Kospi %0,71 düşerken, Kosdaq da %0,12'lik bir kayıp yaşadı.
Avustralya'nın S&P/ASX 200 perşembe günü haziran ayındaki en büyük güniçi düşüşünün ardından iki gün üst üste kayıp yaşayarak %1,03 değer kaybetti.
Hong Kong Hang Seng endeksi resmi tatilden dönerken sağlık ve teknoloji hisselerinin etkisiyle açılışta %1,68 düştü. Çin anakara piyasaları Cuma günü resmi tatil nedeniyle kapalı.