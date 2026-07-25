Teknoloji devleri bilançolarını açıklayacak: iki şirket piyasaya yön verecek

Küresel piyasalarda yeni haftanın en önemli gündem maddesi şirket bilançoları olacak. Teknolojiden bankacılığa, sağlıktan enerjiye kadar birçok sektörden uluslararası dev şirketler finansal sonuçlarını açıklayacak. Özellikle ABD'li teknoloji şirketlerinin performansı ve yönetime ait gelecek dönem beklentileri, piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olacak.

Yatırımcılar yalnızca gelir ve kârlılık rakamlarını değil, şirketlerin yapay zeka yatırımları, harcama planları ve yılın ikinci yarısına yönelik öngörülerini de yakından takip edecek.

Haftanın ilk günü Avrupa şirketleri öne çıkacak

Bilanço sezonunun açılışı pazartesi günü Avrupa'nın önemli şirketleriyle yapılacak. İlaç devi AstraZeneca, lüks tüketim grubu LVMH ve telekom şirketi Vodafone finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak.

Salı günü sanayi ve finans sektörü sahnede olacak

Haftanın ikinci işlem gününde farklı sektörlerden birçok büyük şirket yatırımcıların karşısına çıkacak. Boeing, Barclays, Coca-Cola, UPS ve Visa'nın açıklayacağı bilançolar, küresel ekonomiye ilişkin önemli sinyaller verecek.

Çarşamba günü teknoloji şirketleri dikkat çekecek

Haftanın en kritik günlerinden biri çarşamba olacak. Yapay zeka yarışının öncü şirketleri arasında yer alan Microsoft, Meta ve ARM'ın finansal sonuçları piyasaların ana gündemini oluşturacak.

Aynı gün Airbus, Rio Tinto, Qualcomm ve UBS de ikinci çeyrek performanslarını açıklayacak.

Apple ve Amazon'un mesajları piyasalara yön verebilir

Perşembe günü gözler dünyanın en değerli şirketlerinden Apple ile e-ticaret ve bulut bilişim devi Amazon'a çevrilecek. Her iki şirketin gelir ve kâr rakamlarının yanı sıra yapay zeka stratejileri, veri merkezi yatırımları ve gelecek döneme ilişkin beklentileri yatırımcılar tarafından yakından analiz edilecek.

Perşembe günü ayrıca BBVA, Mastercard ve Shell de finansal sonuçlarını duyuracak.

Hafta enerji ve sağlık şirketleriyle tamamlanacak

Bilanço maratonunun son gününde ise AbbVie, Chevron, Colgate-Palmolive, Linde ve Eaton finansal tablolarını açıklayacak. Böylece küresel piyasalarda farklı sektörlerin ikinci çeyrek performansına ilişkin geniş bir görünüm ortaya çıkmış olacak.