Teknoloji devlerinin 1.1 trilyon doları buhar oldu

Çin hükümetinin teknoloji şirketleri üzerinde iki yıldan fazla bir süredir devam eden düzenleyici baskısı nedeniyle şirketlerin piyasa değerinden 1.1 trilyon dolar buhar olduğu ortaya çıktı. Refinitiv verilerine göre söz konusu kayıp Hollanda ekonomisine eşdeğer.

Yatırımcılar, Çin Merkez Bankası (PBOC) bir yön değişikliğinin yolunda olabileceğini belirtmesinin ardından, 2020'nin sonlarından bu yana büyümeyi engelleyen katı kuralların hafiflemeye başlayacağını umuyor.

Çin Merkez Bankası cuma günü yaptığı açıklamada, platform şirketlerinin finansal işlerine yönelik ana sorunların çoğunun giderildiğini ve düzenleyicilerin odak noktalarını belirli şirketler yerine bir bütün olarak sektöre kaydıracaklarını söyledi.

Çarşamba günü düzenleyiciler, dünyanın en büyük video oyun şirketi Tencent Holdings ve e-ticaret devi Alibaba Grubu Çin'in teknoloji inovasyonuna katkılarından dolayı överek yetkililerin teknoloji sektörüne bir kez daha ısındığının bir başka işaretini verdi.

5 devin hisseleri büyük darbe aldı

Analistler, Alibaba'ya bağlı Ant Grubun Kasım 2020'deki 37 milyar dolarlık ilk halka arzının (IPO) rafa kaldırılmasını, Çin’in büyüklük ve etki bakımından hızla büyüyen teknoloji firmalarına yönelik kapsamlı bir düzenleyici baskının başlangıcı olarak değerlendiriyor.

O tarihten bu yana Alibaba Grup, Tencent, Çinli yemek dağıtım devi Meituan, arama motoru sağlayıcısı Baidu ve e-ticaret sitesi JD.com'un Hong Kong'da listelenen hisselerinin piyasa değerinden yaklaşık 1,1 trilyon dolar silindi. Beş teknoloji şirketinin hisse fiyatları bu süre zarfında %40.4 ile %71 arasında düşüş gösterdi.