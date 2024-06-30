Teknoloji hisseleri dünya piyasasında fırtına estirdi! İşte yılın ilk yarısındaki kârları!

Mega şirketlerin durdurulamaz yükselişi, yavaş merkez bankası kararları, siyasi çalkantılar ve birleşme & satın alma faaliyetlerinin geri dönüşüyle 2024’ün ilk yarısı dünya piyasalarında adeta bir fırtına estirdi.

Küresel çapta beklenen faiz indirimleri gerçekleşmemiş olabilir, ancak Nvidia ve diğer muhteşem 7'li, piyasa değerlerini 3,6 trilyon dolar daha artırdı.

MSCI’nin 47 ülkeyi kapsayan dünya hisse senedi endeksi yılbaşından bu yana yüzde 11’lik etkileyici bir artış gösterdi. Bu oran iyi olsa da teknoloji sektörünün yüzde 30’luk sıçraması ve çip üreticisi Nvidia’nın yüzde 150’lik kazancıyla kıyaslanamaz.

CNBC-e'nin haberler/teknoloji-hisseleri-yilin-ilk-alti-ayinda-yukselisi-sirtladi-h1231">haberine göre IBOSS Asset Management Baş Yatırım Sorumlusu Chris Metcalfe, "Bu yıl S&P’nin getirisinin yüzde 30’u yalnızca Nvidia’dan geldi" diyerek, Nvidia’nın artık dünyanın en pahalı piyasasındaki en pahalı hisse olduğunu belirtti.

Japon yeni, dolar karşısında 38 yılın en düşük seviyesinde

Sadece hisse senedi piyasaları değil, diğer alanlarda da önemli gelişmeler yaşandı.

Japon yeni, dolar karşısında 38 yılın en düşük seviyesini gördü. Kakao fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un aşırı sağa karşı aldığı darbe sonrası Fransız tahvil risk primi, euro krizinden bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Hükümet tahvilleri zor bir dönemden geçerken, beklenen faiz indirimleri Avrupa ve bazı gelişen piyasalarda sınırlı kaldı, ABD’de ise henüz gerçekleşmedi.

Sonuç olarak, bir dizi gösterge tahvile yatırım yapanlar yaklaşık yüzde 1,5 zarar etti.

Candriam çok varlık yöneticisi Nadege Dufosse, "Geçen yıl piyasalar yedi ABD faiz indirimi bekliyordu, şimdi ise sadece bir veya iki," diyerek, bunun büyük bir etken olduğunu ve zayıf performansı açıkladığını belirtti.

Biden ve Trump karşılaşması ve seçim belirsizliği

ABD Başkanı Joe Biden’ın Donald Trump’a karşı son televizyon tartışmasındaki sarsak performansı, Kasım ayındaki seçim belirsizliğini artırdı.

4 Temmuz’da İngiltere’de yapılacak genel seçimlerin, son 14 yılın ardından ilk hükümet değişikliğini getirmesi beklenirken, piyasaların fazla tepki vermesi beklenmiyor.

Polar Capital fon yöneticisi Georgina Hamilton, Fransa ve ABD’nin aksine, İngiltere’deki iki ana adayın oldukça merkezci olduğunu ve bu nedenle daha sakin bir siyasi ortamın öne çıktığını belirtti.

Altın parlıyor

Emtia piyasalarında en büyük hikaye, kakao fiyatlarının yüzde 85 artması oldu. Altın, geçen ay ons başına 2.450 dolara yakın bir rekor kırdı. Petrol yüzde 12 yükselirken, Bitcoin 70.000 doları aşarak yeni rekorlar kırdı.

Küresel birleşme ve satın alma faaliyetleri, geçen yıla göre yüzde 5 arttı. Bu artış, Capital One’ın Discover Financial’ı ve Synopsys’in Ansys’i satın almasıyla gerçekleşti.

Etkileyici yükseliş

Alışılmadık bir şekilde, Ekvador tahvilleri yüzde 46 arttı ve Arjantin’in tahvilleri ise yeni başkanı Javier Milei’nin etkisiyle yüzde 32 yükseldi.

Aberdeen’den gelişen piyasa uzmanı Kevin Daly, "zor durumdan etkileyici hale" bir hareket olduğunu belirtti ve Zambiya, Gana ve Sri Lanka gibi ülkelerin tahvillerinin yüzde 16-23 arasında arttığını söyledi.

Gelişen piyasalarda yine de düşüşler yaşandı. Çin gayrimenkul hisseleri üst üste dokuzuncu çeyrekte düştü. Nijerya ve Mısır’ın para birimleri sırasıyla yüzde 42 ve yüzde 36 oranında değer kaybederken, Meksika pesosu bu ay yüzde 8 düştü.