Teknoloji savaşlarında yeni perde: Çin, yapay zekayı ekonomik kalkan olarak mı kullanıyor?

Küresel piyasalar G7’nin deniz yollarındaki askeri ve diplomatik hamlelerine kilitlenmişken, Doğu cephesinde bambaşka bir kuşatma hazırlığı var. Çin, 15. Beş Yıllık Plan ile yapay zekayı ulusal savunma ve ekonomik büyümenin merkezine yerleştirdi. Bu hamle sadece bir teknoloji yatırımı değil; Pekin’in yaşlanan nüfus, azalan iş gücü ve Batı’nın çip ambargolarına karşı ördüğü dijital bir sur niteliği taşıyor.

Yapay zekanın yeni cepheleri: Fabrika ve lojistik

Teknoloji devi Tencent’in pazar günü duyurduğu OpenClaw entegrasyonu, bu stratejinin halka inen ilk büyük adımı oldu. 1.4 milyar kullanıcılı WeChat’in artık sadece bir mesajlaşma aracı değil, otonom kararlar verebilen bir yapay zeka asistanına dönüşmesi, Çin’in devasa veri havuzunu nasıl bir ekonomik silaha dönüştürdüğünü gösteriyor. Batı dünyası yapay zekanın etik sınırlarını tartışırken, Pekin bu teknolojiyi reel sektörün kılcal damarlarına; fabrikalardan lojistik hatlarına kadar her yere enjekte etmeyi hedefliyor.

426 milyar yuanlık bilek güreşi

Ekonomik rakamlar ise bu iddianın arkasındaki gücü özetliyor. Çin, 2026 bilim ve teknoloji bütçesini %10’luk rekor bir artışla 426 milyar yuana taşıdı. Bu dev bütçe, Washington’un teknolojik kısıtlamalarına karşı bir bağımsızlık sigortası olarak masada duruyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde IMF’nin uyarıları var. Teknoloji ne kadar parlak olursa olsun, iç tüketim ve yapısal reformlar desteklemediği sürece bu büyüme modeli kırılgan kalmaya mahkum görünüyor.

Veri egemenliği ve yeni bloklaşma

Diplomatik kulislerde ise Çin’in veri egemenliği çıkışı, küresel ekonomideki bölünmeyi derinleştiren bir faktör olarak görülüyor. G7’nin fiziksel ticaret yollarını (Hürmüz ve Bab-ül Mendep) koruma çabasına karşılık Çin, dijital ticaretin kurallarını kendi yazmak istiyor. 2026’nın ilk çeyreğinde devreye giren katı veri transfer kuralları, küresel şirketleri ‘Çin standartları mı, Batı normları mı?’ ikilemine hapsediyor. Görünen o ki; önümüzdeki dönemde küresel güç mücadelesi sadece okyanuslarda değil, sunucularda ve algoritmaların gölgesinde yaşanacak.