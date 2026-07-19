Teknoloji ve finans devleri kâr darphanesi gibi çalışıyor!
Küresel piyasalarda kartlar yeniden karılıyor. Dünyanın en yüksek kâr elde eden 30 şirketinin yer aldığı güncel analiz, ABD merkezli teknoloji ve finans devlerinin ezici üstünlüğünü gözler önüne serdi. Alphabet, Microsoft ve Apple liderliğindeki listenin zirvesine sadece Suudi Arabistanlı enerji devi Aramco kafa tutabiliyor.
Küresel ekonominin kâr merkezi açık ara farkla Amerika Birleşik Devletleri oldu. Dünyanın en yüksek net kâr elde eden ilk 30 şirketi incelendiğinde, listenin yarısından fazlasının ABD merkezli olduğu ve toplamda yıllık 1 trilyon doları aşan devasa bir kâr hacmine ulaştıkları görülüyor.
Kâr liginin zirvesi teknoloji şirketlerinin
Özellikle ilk 10 şirketin 8'inin ABD menşeili olması ve podyumun ilk dört sırasını Alphabet, Microsoft, Apple ve yapay zekâ patlamasıyla uçuşa geçen NVIDIA gibi teknoloji devlerinin kapatması dikkat çekiyor. Teknolojinin ardından küresel kârın ikinci büyük lokomotifi ise Berkshire Hathaway ve JPMorgan Chase liderliğindeki finans sektörü oldu. ABD dışından zirveye ortak olabilen en büyük oyuncu ise 99 milyar dolarlık yıllık kârıyla enerji devi Saudi Aramco olarak öne çıkıyor.
DÜNYANIN EN KÂRLI 30 ŞİRKETİ LİSTESİ
|Sıra
|Şirket Adı
|Ülke
|Sektör
|Yıllık Net Kâr (Milyar $)
|1
|Alphabet (Google)
|ABD
|Teknoloji
|160.2
|2
|Microsoft
|ABD
|Teknoloji
|125.2
|3
|Apple
|ABD
|Teknoloji
|122.6
|4
|NVIDIA
|BD
|Teknoloji
|120.1
|5
|Saudi Aramco
|S. Arabistan
|Enerji
|99.0
|6
|Amazon
|ABD
|Perakende / Teknoloji
|91.0
|7
|Berkshire Hathaway
|ABD
|Finans / Yatırım
|72.0
|8
|Meta Platforms (Facebook)
|ABD
|Teknoloji
|71.0
|9
|TSMC
|Tayvan
|Yarı İletken / Teknoloji
|62.0
|10
|JPMorgan Chase
|ABD
|Finans / Bankacılık
|59.0
|11
|ICBC
|Çin
|Finans / Bankacılık
|51.3
|12
|China Construction Bank
|Çin
|Finans / Bankacılık
|48.2
|13
|Agricultural Bank of China
|Çin
|Finans / Bankacılık
|39.2
|14
|Bank of China
|Çin
|Finans / Bankacılık
|34.5
|15
|Tencent Holdings
|Çin
|Teknoloji / Medya
|33.1
|16
|Softbank
|Japonya
|Teknoloji / Yatırım
|33.1
|17
|Bank of America
|ABD
|Finans / Bankacılık
|32.0
|18
|ExxonMobil
|ABD
|Enerji
|25.0
|19
|Samsung Electronics
|G. Kore
|Teknoloji
|24.5
|20
|Chevron
|ABD
|Enerji
|24.0
|21
|TotalEnergies
|Fransa
|Enerji
|23.2
|22
|Shell
|İngiltere
|Enerji
|23.0
|23
|Walmart
|ABD
|Perakende
|22.0
|24
|Wells Fargo
|ABD
|Finans / Bankacılık
|22.0
|25
|PetroChina
|Çin
|Enerji
|22.0
|26
|Toyota Motor
|Japonya
|Otomotiv
|21.8
|27
|LVMH
|Fransa
|Lüks Tüketim
|21.2
|28
|Roche Holding
|İsviçre
|Sağlık / İlaç
|20.5
|29
|Visa
|ABD
|Finansal Servisler
|20.1
|30
|Broadcom
|ABD
|Yarı İletken / Teknoloji
|19.8
ANALİZİN ÖNE ÇIKANLARI
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Yapay zekâ rüzgarı NVIDIA'yı uçurdu: Çip mimarisi ve yapay zekâ işlemcileri pazarının lideri NVIDIA, 120 milyar doları aşan net kârıyla teknoloji devleri Apple ve Microsoft'un ensesine basarak tarihin en yüksek kârlılık oranlarından birine imza attı.
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Asya devleri finansla ayakta: Çin'in en büyük devlet bankaları (ICBC, China Construction Bank vb.) kâr listesinde üst sıraları domine etse de, teknoloji ve inovasyon alanında ABD'li rakiplerinin finansal getiri hızına yetişmekte zorlanıyor.
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Ciro her şey değil: Perakende dünyasının en yüksek cirosuna sahip olan Walmart 22 milyar dolar kâr elde edebilirken, bulut servisleri ve dijital reklam modelinin gücünü arkasına alan Amazon 91 milyar dolar net kârla rakibine çok ciddi bir kârlılık farkı attı.