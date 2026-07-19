Teknoloji ve finans devleri kâr darphanesi gibi çalışıyor!

Küresel ekonominin kâr merkezi açık ara farkla Amerika Birleşik Devletleri oldu. Dünyanın en yüksek net kâr elde eden ilk 30 şirketi incelendiğinde, listenin yarısından fazlasının ABD merkezli olduğu ve toplamda yıllık 1 trilyon doları aşan devasa bir kâr hacmine ulaştıkları görülüyor.

Kâr liginin zirvesi teknoloji şirketlerinin

Özellikle ilk 10 şirketin 8'inin ABD menşeili olması ve podyumun ilk dört sırasını Alphabet, Microsoft, Apple ve yapay zekâ patlamasıyla uçuşa geçen NVIDIA gibi teknoloji devlerinin kapatması dikkat çekiyor. Teknolojinin ardından küresel kârın ikinci büyük lokomotifi ise Berkshire Hathaway ve JPMorgan Chase liderliğindeki finans sektörü oldu. ABD dışından zirveye ortak olabilen en büyük oyuncu ise 99 milyar dolarlık yıllık kârıyla enerji devi Saudi Aramco olarak öne çıkıyor.

DÜNYANIN EN KÂRLI 30 ŞİRKETİ LİSTESİ

Sıra Şirket Adı Ülke Sektör Yıllık Net Kâr (Milyar $) 1 Alphabet (Google) ABD Teknoloji 160.2 2 Microsoft ABD Teknoloji 125.2 3 Apple ABD Teknoloji 122.6 4 NVIDIA BD Teknoloji 120.1 5 Saudi Aramco S. Arabistan Enerji 99.0 6 Amazon ABD Perakende / Teknoloji 91.0 7 Berkshire Hathaway ABD Finans / Yatırım 72.0 8 Meta Platforms (Facebook) ABD Teknoloji 71.0 9 TSMC Tayvan Yarı İletken / Teknoloji 62.0 10 JPMorgan Chase ABD Finans / Bankacılık 59.0 11 ICBC Çin Finans / Bankacılık 51.3 12 China Construction Bank Çin Finans / Bankacılık 48.2 13 Agricultural Bank of China Çin Finans / Bankacılık 39.2 14 Bank of China Çin Finans / Bankacılık 34.5 15 Tencent Holdings Çin Teknoloji / Medya 33.1 16 Softbank Japonya Teknoloji / Yatırım 33.1 17 Bank of America ABD Finans / Bankacılık 32.0 18 ExxonMobil ABD Enerji 25.0 19 Samsung Electronics G. Kore Teknoloji 24.5 20 Chevron ABD Enerji 24.0 21 TotalEnergies Fransa Enerji 23.2 22 Shell İngiltere Enerji 23.0 23 Walmart ABD Perakende 22.0 24 Wells Fargo ABD Finans / Bankacılık 22.0 25 PetroChina Çin Enerji 22.0 26 Toyota Motor Japonya Otomotiv 21.8 27 LVMH Fransa Lüks Tüketim 21.2 28 Roche Holding İsviçre Sağlık / İlaç 20.5 29 Visa ABD Finansal Servisler 20.1 30 Broadcom ABD Yarı İletken / Teknoloji 19.8

ANALİZİN ÖNE ÇIKANLARI