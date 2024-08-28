Telegram, küresel kripto endüstrisini nasıl etkiledi?

New York Times Telegram'ın küresel kripto endüstrisindeki etkilerini yazdı

David Yaffe-Bellany imzalı yazı şöyle:

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da tutuklanmasından kısa bir süre sonra, kripto para şirketi Tether'in CEO'su durumu “çok endişe verici” olarak nitelendirdi. Kripto meraklıları #FreeDurov hashtag'ini paylaşarak Durov'u destekleme sözü verdi. Diğer yatırımcılar ise tutuklamanın ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu ilan etti. Bir kripto kullanıcısı “Telegram'sız bir gün hayal bile edemiyorum” diye yazdı.

Durov'a yönelik destek dalgası, multitrilyon dolarlık kripto endüstrisinin Telegram'a olan ağır bağımlılığının bir yansımasıydı. Platform uzun yıllardır kripto platformu Tron'un kurucusu Justin Sun gibi önde gelen isimler de dahil olmak üzere kripto girişimcileri ve risk sermayedarları için tercih edilen sohbet uygulaması oldu.

Telegramla bağlantılı kripto para

Sektörde Telegram, büyük paralarla anlaşma yapma, tüccarlara pazarlama erişimi ve hatta Three Arrows Capital ve FTX gibi başarısız şirketler tarafından kriz yönetimi için popüler bir forum haline geldi. Kripto veri takipçisi CoinMarketCap'e göre Telegram ile bağlantılı bir dijital para, dolaşımdaki en değerli 15 kripto para biriminden biri. Kripto platformu Kilroy'u kuran Brad Nickel, “Kripto alanında işlerinin çoğunu Telegram'da yapan çok sayıda kurucu ve çok sayıda girişim sermayesi tanıyorum” dedi.

Durov, Paris yakınlarındaki Le Bourget Havaalanı'na indikten sonra Fransız yetkililer tarafından gözaltına alındı. Tutuklanması, kara para aklama ve çocuklara yönelik cinsel istismar görüntülerinin dağıtımı da dahil olmak üzere Telegram'daki suç faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir soruşturmanın parçasıydı. Resmi olarak suçlanmadı ve gözaltında kaldı. Telegram, Avrupa yasalarına uyduğunu ve Durov'un “saklayacak hiçbir şeyi olmadığını” söyledi.

900 milyon kullanıcı

Uygulamanın dünya çapında 900 milyon kullanıcısı var ve platformunda paylaşılan içerik üzerinde sınırlı bir denetim uyguluyor. Ukrayna ve Hindistan gibi ülkelerde popüler olan uygulamayı insanlar birbirleriyle mesajlaşmak ve bağımsız haberler almak için kullanıyor. Ayrıca otoriter hükümetler tarafından yönetilen ülkelerde güvenli iletişim yolları arayan insanlar için de önemli bir araç haline geldi. Telegram ve kripto endüstrisi arasında uzun zamandır doğal bir akrabalık var. Kripto adanmışları, özgür ifade ve hükümet gözetimine karşı direniş vurgusuyla uygulamanın özgür kültürüne yöneldi. Buna karşılık, şirket kendi kripto projeleriyle uğraştı. Yasal kayıtlara göre Telegram 2018'de Grams adlı bir kripto para birimi geliştirdi. Şirket, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun işini finanse etmek için dijital paraları yasadışı olarak pazarladığı yönündeki suçlamalarını çözmek için 2020'de 18,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Anlaşmadan sonra, kripto para biriminin bir varyasyonu Telegram'ın doğrudan kontrolü dışında dolaşmaya devam etti. Telegram artık kullanıcıların uygulamasında, ayrı bir kuruluş olan Open Network Foundation tarafından denetlenen bir kripto para birimi olan toncoin ile ödeme yapmalarına izin veriyor. CoinMarketCap'e göre dolaşımdaki toncoin'in değeri yaklaşık 13 milyar dolar.

Mayıs ayında, risk sermayesi şirketi Pantera Capital, Telegram'ın “kripto ethosunu somutlaştırdığını” söyleyerek toncoin'i tarihindeki en büyük yatırım haline getirdiğini duyurdu. Pantera, yatırım yaptığı para miktarını belirtmedi. Bir Pantera yatırımcısı, anlaşmayı duyuran bir blog yazısında “Kısa süre önce Pavel Durov ile öğle yemeği yedim. İnancının saflığı büyüleyici" diye yazdı. Durov'un tutuklanmasından bu yana toncoin'in değeri %20'den fazla düştü. Pantera yorum talebine yanıt vermedi.

Kullanım kolaylığı etkili oldu

Kripto çevrelerinde Telegram, yeni bir coin sunan girişimcilerin duyuru yapabileceği ve müşteri şikayetlerini ele alabileceği yüzlerce veya binlerce üyesi olan büyük grup sohbetleri oluşturmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Nickel, “Kullanım kolaylığı benimsenmesini sağladı" dedi. Telegram ayrıca, daha geleneksel sektörlerde genellikle e-postalar veya telefon görüşmeleri üzerinden gerçekleşen yüksek riskli anlaşma yapma ve günlük iletişim türleri için bir kanal görevi görüyor. Bir kripto hedge fonu olan Three Arrows 2022'de çöktüğünde, iş ortakları kredileri geri çağırmak ve şirketin zor kurucuları Su Zhu ve Kyle Davies ile diğer karmaşık finansal düzenlemeleri tartışmak için Telegram'ı kullandı. Bir iş ortağı, daha sonra yasal dosyalarda alıntılanan Three Arrows ile bir Telegram grup sohbetinde “Yanıt vermemek / yanıtlamamak profesyonelce değil” diye yazdı.

Sam Bankman-Fried'in davasına da yansıdı

Uygulama, çökmüş olan FTX kripto borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried'in geçen yılki ceza davasında da öne çıkmıştı. Bankman-Fried'in imparatorluğunda üst düzey bir yönetici olan Caroline Ellison mahkemede, Bankman-Fried ve diğerlerinin kredi verenlere kredi geri ödemelerini tartıştığı Telegram grup sohbetleri hakkında ifade verdi. Bu ödemeler sonunda Bankman-Fried'a karşı açılan ceza davasının önemli bir parçası haline geldi; hükümet Bankman-Fried'ın kredileri geri ödemek için FTX müşteri mevduatlarını çaldığını iddia etti. Bir savcı Ellison'a “Telegram nedir?” diye sordu. O da "Telegram, kripto para şirketleri tarafından yaygın olarak kullanılan bir mesajlaşma platformudur" diye yanıtladı.