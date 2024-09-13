Temu ve Shein, gümrük düzenlemesi hazırlığında olan ABD'nin baskısı altında

ABD hükümeti, e-ticaret devleri Temu ve Shein'in yararlandığı ticaret boşluğunun suistimali gerekçesiyle yeni düzenlemelere gitmeyi planlıyor. Üst düzey yetkililer, bu boşluğun kullanımının hızla artmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Söz konusu boşluk, de minimis muafiyeti olarak biliniyor. Bu muafiyet, değeri 800 dolardan az olan gönderilerin ABD gümrük vergilerinden ve Gümrük ve Sınır Koruma denetimlerinden muaf tutulmasını sağlıyor.

Başkan Joe Biden’ın Ulusal Ekonomi Konseyi Başkan Yardımcısı Navtej Dhillon, bu muafiyetin giderek daha popüler hale geldiğini belirtti.

Çin'den ithal edilen tekstil ve hazır giyim ürünlerinin yaklaşık yüzde 70'ini etkileyecek

Dhillon, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıl önce ABD'ye gelen de minimis kapsamındaki yıllık gönderi sayısının 140 milyon civarında olduğunu, ancak bugün bu sayının 1 milyarı aştığını söyledi.

Biden’ın Uluslararası Ekonomiden Sorumlu Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Daleep Singh ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“De minimis gönderilerinin bu denli artması, yasa dışı veya güvensiz ürünleri hedef almak ve engellemek konusunda zorluklara neden oldu. Bu nedenle yönetim, de minimis kullanımını sınırlandırmaya yönelik bir düzenleyici süreci başlatıyor.”

Singh'e göre, ABD ticaret yasası kapsamında yaptırım uygulanan ürünlerin de minimis muafiyetinden çıkarılması hedefleniyor. Bu düzenlemenin, Çin'den ithal edilen tekstil ve hazır giyim ürünlerinin yaklaşık yüzde 70'ini etkileyeceği belirtildi.

Demokrat ve Cumhuriyetçi milletvekilleri, ticaret boşluğuna ilişkin endişelerini dile getiriyor.

Geçen yıl iki partinin desteğiyle, İthalat Güvenliği ve Adil Ticaret Yasası ile De Minimis Karşılıklılık Yasası gibi tasarılar sunuldu.