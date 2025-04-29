Temu'da fiyatlar ithalat ücretiyle iki katına çıktı: Vergiler fiyatlara yansıdı

Çin merkezli online alışveriş platformu Temu, ABD'ye gönderilen ürünler için 'ithalat ücreti' adı altında yaklaşık yüzde 145 oranında ek maliyet getirmeye başladı. CNBC'nin haberine göre, bu ücretler çoğu zaman ürünün kendisinden bile daha pahalıya mal oluyor.

Örneğin, Temu'da 18,47 dolara satılan bir yazlık elbise, 26,21 dolarlık ithalat ücreti eklendikten sonra 44,68 dolara mal oluyor. Bu da ürünün toplam fiyatını iki katından fazla artırıyor.

Shein fiyatlara ek ücret eklemedi

Temu'nun rakibi Shein de benzer şekilde ABD'deki müşteriler için fiyat artışına gitti. Ancak Shein'in, Temu'nun aksine doğrudan bir ithalat ücreti uygulamadığı görülüyor.

Vergiler 25 Nisan'da yürürlüğe girmişti

Temu ve Shein, 25 Nisan itibarıyla ABD'li müşteriler için fiyat artışına gideceklerini önceden duyurmuştu. Bu hamle, eski Başkan Donald Trump'ın Çin'den gelen ürünlere yüzde 145 oranında gümrük tarifesi uygulama kararı sonrası geldi.

Ayrıca Trump yönetimi, daha önce 800 dolar altındaki ürünlerin ABD'ye vergisiz girişine izin veren muafiyeti de sona erdirdi. Bu kararlar, özellikle uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken Temu ve Shein'in iş modellerini ciddi şekilde sarsmış durumda.