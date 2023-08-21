Tencent cirosunda çift haneli artış

Çin’in internet devi Tencent, 2023 yılının ikinci üç aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla ciroda ve net kazançta çift haneli artış yaşadı. Tencent tarafından açıklanan finansal sonuçlara göre, şirket yılın ikinci üç aylık döneminde 149,2 milyar yuanlık (yaklaşık 20,7 milyar dolarlık) ciro ile önceki yıla kıyasla yüzde 11 oranında bir artışa imza attı.

Ayrıca şirket, bu yılın başından beri birbirini izleyen üçer aylık dönemlerin her ikisinde de önceki yıla kıyasla yüzde 11’lik yükseliş yaşadı. Şirketin net kârı ise 37,5 milyar yuan ile yüzde 33 oranında artış yaşadı.

Finans teknolojisi ve firma hizmetleri alanlarında ciro, önceki yıla göre yüzde 15 oranında artarak 48,64 milyar yuana çıktı. Bu alanlar, Tencent’in cirosuna en çok katkı yapmış iş segmentleri olarak göze çarpıyor. Esasen bu segmentin şirketin cirosuna katkısı art arda dokuz dönemdir yüzde 30’u aşıyor. Reklam işlerinin ciroları da yıl bazında yüzde 34 yükselerek 25 milyar yuana varıyor.

Tencent, açıkladığı bilanço döneminde 31,19 milyar yuanı da araştırma ve geliştirme için harcamış. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Pony Ma, inovasyona daha fazla öncelik tanıyacaklarını, üretken yapay zekâya dönük çalışmalara odaklanacaklarını açıkladı.