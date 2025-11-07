  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Tesla hissedarlarından Elon Musk'ın 1 trilyon dolarlık ödeme paketine onay
Tesla hissedarlarından Elon Musk'ın 1 trilyon dolarlık ödeme paketine onay

Tesla hissedarları, Üst Yönetici (CEO) Elon Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yapılacak yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme paketini onayladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şirketin Texas eyaletinin Austin şehrinde gerçekleştirilen yıllık hissedarlar toplantısında "2025 CEO Performans Ödülü"nün de aralarında olduğu çeşitli tekliflere dair oylama yapıldı.

Hissedarların yüzde 75'inden fazlası, Musk'a yapılacak ödemeye yönelik teklifin lehinde oy kullandı.

Musk'ın tam ödemeyi alabilmesi için performans hedeflerini tutturması gerekiyor

Eylül ayında hissedarlara, Musk'ın "olağanüstü" finansal getiri sağlaması ve gelecek yıllarda Tesla'da liderlik rolünde kalması durumunda yapılacak ödeme teklifine dair Tesla Yönetim Kurulu tarafından mektup gönderilmişti.

Musk'ın tam ödemeyi alabilmesi için yerine getirmesi gereken hedeflere değinilen mektupta, bunlar arasında Tesla'nın yeni başlayan robotaksi işini genişletmek ve şirketin piyasa değerini 7,5 trilyon dolar artırmak gibi konuların yer aldığı aktarılmıştı.

Mektupta, performans ödülünün tamamını almak için Musk'ın 7,5 ila 10 yıl arasında şirkette kalması gibi başka şartların da yer aldığı ifade edilmişti.

Tesla'nın piyasa değerinin 8,5 trilyon dolara çıkması durumunda Musk'a şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 12'sinin verilmesi öngörülüyor.

Böylelikle yapılacak ödemenin değerinin yaklaşık 1 trilyon dolar olacağı belirtiliyor.

