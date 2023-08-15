Tesla, Model S ve X’in daha ucuz versiyonlarını piyasaya sürdü

Tesla, ABD'de Model S ve Model X araçlarının daha ucuz versiyonlarını piyasaya sürdü. Tesla'nın web sitesine göre, pazartesi günü piyasaya sürülen her iki aracın daha düşük maliyetli versiyonları, normal modelden 10 bin dolar daha düşük.

Model X Standart Menzil 88,490 dolardan başlarken Model X 98,490 dolardan başlıyor. Daha ucuz versiyon 255 mil ile 269 mil arasında bir sürüş menziline sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse, standart Model X 330 mil ile 348 mil arasında bir menzile ve biraz daha yüksek bir hızlanma hızına sahip.

Model S Standard Range, Model S için 88.490 dolar karşılık 78.490 dolar bir fiyatla başlıyor. Model S'in daha ucuz versiyonu 298 mil ila 320 mil sürüş menziline sahip. Standard Model S ise 375 mil ile 405 mil arasında bir menzile sahip.