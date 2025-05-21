Tesla ve SpaceX’in itibarı çöktü! Elon Musk’ın Trump ile ilişkisi ve tartışmalı hamleleri darbe vurdu

Elon Musk'ın amiral gemisi olan şirketleri Tesla ve SpaceX’in itibarı çöktü.

2025 yılına ait Axios Harris 100 anketinde, Tesla en itibarlı 100 marka arasında 95’inci sırada, SpaceX ise 86’ncı sırada yer aldı.

İki dev şirket, 2021 yılında sırasıyla 8’inci ve 5’inci sırada bulunuyordu. Ankete göre, Musk’ın sosyal medya platformu X de yalnızca bir sıra yükselerek 98. sıraya çıktı.

Siyaset yaramadı, Tesla ve SpaceX’e büyük darbe aldı

Elon Musk’ın Trump ile olan bağı ve DOGE girişimleri, Tesla ve SpaceX’in itibarını sarstı.

Independent'ın haberine göre, milyarder iş insanı Musk, son dönemde Trump yönetiminin "Kamu Harcamalarını Azaltma Girişimi"nde danışmanlık rolü üstlenmişti. Ancak söz konusu program kapsamında birçok federal ajansın bütçesinin kesilmesi ve sosyal güvenlik kurumlarının işleyişinin sekteye uğraması, kamuoyunda ciddi tepkiye neden oldu.

DOGE eleştirilerin odağına yerleşti

DOGE projesiyle ilişkili harcamalar, hem siyasi çevrelerden hem de vatandaşlardan eleştiri topladı. Ülkede bazı Tesla bayileri ve şarj istasyonlarına saldırılar düzenlendi; şirketin satışları özellikle Avrupa’da büyük düşüş yaşadı.

Teknoloji devleri yükselişte, Musk sert düştü

Anket sonuçlarına göre, Microsoft, Apple, Nvidia ve Samsung gibi teknoloji firmaları ilk 10'da yer alırken, Musk’ın şirketlerinin sıralamadaki sert düşüşü dikkat çekti.

Konuya ilişkin Tesla ve SpaceX yetkililerinden açıklama gelmedi.

Elon Musk siyaseti bırakıyor mu?

Musk, Nisan ayı sonunda yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’daki rolünü haftada bir-iki günle sınırlayacağını ve siyasete ayırdığı zamanı azaltacağını duyurdu. Bu gelişme, bazı çevreler tarafından “siyasi geri çekilme” olarak yorumlandı.

Politico tarafından yapılan bir analize göre, Donald Trump da Musk’a olan ilgisini azaltmış durumda. ABD eski başkanının, Nisan başından bu yana Musk hakkında kamuoyuna açık bir paylaşımda bulunmadığı belirtiliyor.

"Halk Musk'ı sevmiyor"

Bir Cumhuriyetçi Parti yetkilisi, konuyla ilgili yaptığı isimsiz açıklamada, “Musk artık etkisiz. Halk onu sevmiyor. Seçmenleri parayla ikna edebileceğini sanıyor ama bu yaklaşım itici bulunuyor,” ifadelerini kullandı.

Musk, Katar Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, siyasi harcamalarını önemli ölçüde azaltacağını duyurmuştu.