Tesla'dan 4.5 milyar Euroluk İspanya hamlesi

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla İspanya'da otomobil fabrikası kurmak için Valencia bölgesel hükümetinin liderleriyle görüşmelerde bulunuyor. Cinco Dias gazetesinde yer alan ve görüşmelere yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, şirketin fabrikaya yapacağı toplam yatırım değeri 4.5 milyar Euro'yu (4.83 milyar dolar) aşabilir.

Valencia hükümeti sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, bir şirketle "büyük bir otomobil yatırımı" hakkında toplantılar ve görüşmeler yaptıklarını açıkladı, ancak görüşmelerin gizliliğini gerekçe göstererek daha fazla detay vermedi.

Tesla sorulara henüz yanıt vermezken, İspanya merkezi hükümeti de sorulara yanıt vermedi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen de geçen yıl Valencia yakınlarındaki Sagunto'da 2026'da üretime başlayacak 40 GWh'lik bir batarya tesisi kurmak için 10 milyar Euro değerinde yatırım yapacağını açıklamıştı.

Ford da Valencia'daki fabrikasında elektrikli otomobiller üretmeyi planlıyor.