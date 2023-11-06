Tesla'dan çalışanlara zam

Tesla, Almanya fabrikasındaki 11 bin çalışana zam yaptı. The Wall Street Journal'ın haberine göre, Tesla'nın Almanya'daki yönetimi geçen haftanın sonlarında 11 bin işçiye Kasım ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 4'lük ücret zammı alacaklarını bildirdi. Sendikalar daha önce Tesla çalışanlarının sektör ortalamasının altında kazandıklarını belirtmişti.

Konuyu bilen kaynakların Journal'a aktardığı bilgiye göre, ABD'li elektrik üreticisi aynı zamanda enflasyonu dengelemek için Aralık ayında 1.500 euro ikramiye ödeyecek ve Şubat ayından itibaren Alman işçilerinin yıllık ücretlerine 2.500 euro daha zam yapacak.

Ekim ayında Tesla, personelini bu ay ücret artışının seviyesi hakkında bilgilendireceğini ve geçen yıl maaşları yüzde 6 artırdığını da sözlerine ekledi.

Elektrikli araç üreticisinin, Almanya'daki diğer otomobil üreticilerinin aksine, ücretleri düzenleyen bir toplu iş sözleşmesi bulunmuyor.