Tesla'dan fiyat indirimi
Tesla, Çin'de Model Y'nin bazı versiyonları için fiyat indirdi.
Tesla, Çin'de Model Y'nin uzun menzilli ve performans versiyonlarının satış fiyatlarını düşürdüğünü duyurdu.
Tesla, her iki modelin başlangıç fiyatlarını 14.000 yuan (1.934,58 $) düşürdü. Model Y Long Range'in başlangıç fiyatı %4,5 düşüşle 299.900 yuan olurken, Model Y Performance'ın başlangıç fiyatı %3,8 düşüşle 349.900 yuan oldu.
Tesla ayrıca, 14 Ağustos ve 30 Eylül tarihleri arasında Model 3 giriş seviyesi, arkadan çekişli versiyonlarını satın alanlar için 8.000 yuan sigorta sübvansiyonu sunacağını da belirtti.