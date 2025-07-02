Tesla'nın Çin'de üretilen elektrikli araç satışları arttı

Çin Binek Otomobil Birliği'nin açıkladığı verilere göre, Tesla'nın Şanghay'daki fabrikasında üretilen Model 3 ve Model Y araçlarının teslimatları, hem Çin satışları hem de Avrupa ve diğer pazarlara yapılan ihracatlar dahil olmak üzere, Mayıs ayına göre %16,1 arttı.

Tesla'nın en büyük Çinli rakibi olan BYD'nin küresel otomobil satışları geçen ay yıllık bazda %11 artarak 377.628 adede ulaştı.