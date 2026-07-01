Tesla'nın ikinci çeyrek teslimatlarında yüzde 5 artış bekleniyor

Visible Alpha tarafından 20 analistin katılımlarıyla yapılan ankete göre Wall Street, Tesla'nın haziran çeyreğindeki elektrikli araç teslimatlarının 402.780 adede yükselmesini bekliyor. Bu rakam yıllık bazda yüzde 4,9, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 12,5 artışa işaret ediyor.

Deutsche Bank'ın değerlendirmesine göre en güçlü bölgesel büyümenin yaklaşık yüzde 40 ile Avrupa'dan gelmesi bekleniyor. Bunu yüzde 3 ile Çin izlerken, Kuzey Amerika'da yıllık bazda yüzde 21'lik bir gerileme öngörülüyor. Tesla, bölgesel teslimat verilerini ayrı ayrı paylaşmıyor.

Artışın, Avrupa'da yakıt fiyatlarındaki keskin yükselişin tüketicileri elektrikli araçlara yönlendirmesinden kaynaklanması öngörülüyor. Çin'de talebin istikrarlı seyretmesi beklenirken, ABD'de Biden dönemine ait 7.500 dolarlık federal elektrikli araç vergi teşvikinin eylül ayında sona erecek olması satışlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.