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Teşvikler, Çin ekonomisinin yüzde 5 büyümesine yardımcı olacak

Çin’in eylül ayından bu yana açıkladığı teşvik paketlerinin ekonomide büyümeyi yüzde 5’e çıkarmasına yardımcı olacağı öngörülürken, ABD’de Trump’ın seçilmesinin getirebileceği gümrük vergilerinin ise büyümeye 1 puana kadar etki edebileceği hesap ediliyor.

Haber Merkezi
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Teşvikler, Çin ekonomisinin yüzde 5 büyümesine yardımcı olacak
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DBS ekonomistleri, Çin'in eylül ayından bu yana uyguladığı teşviklerin ekonominin 2024 ve 2025 yıllarında yüzde 5,0 büyümesine yardımcı olacağını öngördüklerini söyledi.

Mo Ji ve diğer ekonomistlere göre, küresel talep devam ettikçe ihracat büyük olasılıkla parlak bir nokta olacak, ancak yeni ABD gümrük tarifeleri GSYİH büyümesinde yüzde 1 puana kadar düşüşe neden olabilir.

Düşen emlak fiyatları ve artan işsizlik nedeniyle tüketimin cansız kalacağını da değerlendiren ekonomistler, risklerin DBS'nin hem talep hem de arz üzerinde güçlü teşviklerin istikrara yardımcı olabileceğini düşündüğü emlak piyasasında yoğunlaştığını vurguladılar.

"Merkezi hükümetin mali genişlemesi yerel yönetimlerin borçluluğuna yardımcı olabilirken, daha fazla faiz indirimi kredi talebini artırabilir" değerlendirmesini yapan DBS ekonomistleri, "Zayıf talep ve ticaret savaşı riskiyle karşı karşıya olan Çin'in geniş kapsamlı destek önlemlerine ihtiyacı var" dedi.

DBS, bunun sadece güçlü teşviklerle değil, etkili uygulamayla ilgili olduğunu savundu.

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