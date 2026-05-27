The Economist: FIFA’nın aşırı pahalı Dünya Kupası biletleri ters tepebilir!

11 Haziran’da Meksika ile Güney Afrika, Dünya Kupası’nın açılış maçında karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmalar ABD, Kanada ve Meksika olmak üzere üç ülkede düzenleniyor. Ancak bilet satışlarının yavaş seyretmesi, bazı statların dolmayabileceğine işaret ediyor. Bunun nedeni ise oldukça yüksek bilet fiyatları.

The Economist’in haberine göre, grup aşaması maçları için en ucuz biletlerin ortalama fiyatı 200 dolar olurken, final maçının biletleri en az 2 bin 30 dolardan satışa sunuldu.

Enflasyona göre düzeltildiğinde bile bilet fiyatları, 2022’de Katar’daki turnuvaya göre iki katından fazla, ABD’nin 1994’te ev sahipliği yaptığı turnuvaya göre ise yaklaşık dört kat daha pahalı hale geldi.

Yapılan analiz, bu Dünya Kupası’nın şimdiye kadarki en pahalı kültürel etkinlik olacağını gösteriyor.