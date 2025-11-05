Ticaret görüşmeleri Çin’e yaradı

HSBC ekonomistlerine göre, ABD ile Çin arasındaki son ticaret görüşmeleri Çin ekonomisine bir miktar rahatlama sağladı.

Banka, araştırma notunda, bir yıllık çerçeve anlaşmasının ticari ilişkilere daha fazla istikrar kazandıracağını ve iş dünyasında güveni artırabileceğini belirtti.

HSBC, bu anlaşmanın ayrıca Çin’in iç meselelerine daha fazla odaklanmasına olanak tanıyacağını ifade etti.

Ekonomistler, Çin’in önümüzdeki dönemde "kurumsal reformlara, yeşil ticarete ve çok taraflı işbirliğine" vurgu yapmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

Buna karşın HSBC, ikili ilişkilerdeki dalgalanmaların mevcut anlaşmaları riske atabileceği uyarısında da bulundu.