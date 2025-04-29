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Ticaret savaşında fren: Çin büyümesi risk altında

Çin ekonomisi ticari gerilimler nedeniyle önümüzdeki çeyreklerde zorluklarla karşılaşacak. Goldman Sachs analistlerine göre, Çinli politika yapıcılar yakın vadede GSYH büyümesi yerine istihdam istikrarına öncelik verebilir.

Haber Merkezi
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Ticaret savaşında fren: Çin büyümesi risk altında
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Julius Baer ekonomisti Sophie Altermatt'a göre, Çin ekonomisi ticari gerilimler nedeniyle önümüzdeki çeyreklerde zorluklarla karşılaşacak.

Çin ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme kaydetti.

Ancak Altermatt, ABD ile ticaret gerilimindeki tırmanış göz önüne alındığında, bu hızın sürdürülmesinin olası olmadığını savunarak, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin son derece yüksek olduğu Çin'in önümüzdeki çeyreklerde önemli ölçüde daha zayıf bir büyüme yaşayacağını belirtti.

Altermatt, dış şoklardan kaynaklanan etkinin bir kısmının daha güçlü politika desteği ile telafi edilebileceğini, ancak bunun başlatılmasının biraz zaman alabileceğini vurguladı.

Çinli politika yapıcılar istihdam istikrarına öncelik verebilir

Goldman Sachs analistlerine göre, Çinli politika yapıcılar yakın vadede GSYH büyümesi yerine istihdam istikrarına öncelik verebilir.

Çin'de yaptıkları son toplantıların kara müşterilerinin teşvik beklentilerinin oldukça düşük olduğunu gösterdiğini belirten Goldman Sachs analistleri, Çin'in ABD'ye olan ihracatının Trump'ın ilk yönetiminden bu yana bir miktar azaldığını ve Batı'daki mevkidaşına yapılan sevkiyatların GSYH'nin yaklaşık %2,5'ini oluşturduğunu ifade ettiler.

Ancak ABD'nin yüksek gümrük tarifeleri göz önüne alındığında, bu üretimin büyük bir kısmının önümüzdeki çeyreklerde risk altında olduğuna dikkat çeken Goldman Sachs, Çin'in rekabetçi imalat sektörünün diğer pazarlarda pay kazanmaya devam edebileceğini söyledi.

Goldman Sachs, “Bu durum, Çin'deki yüksek gümrük vergilerinin deflasyonist etkilerinin bir kısmını diğer ülkelere yeniden dağıtabilir” dedi.

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