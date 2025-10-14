Ticaret savaşında yeni perde: Çin, ABD gemilerinden liman ücreti almaya başladı

ABD ile Çin, karşılıklı ek liman ücretleri uygulamasını yürürlüğe koydu. İki ülke, 14 Ekim Salı gününden (bugün) itibaren birbirlerinin gemilerine karşılıklı olarak ek liman ücretleri uygulamaya başladı. Karar, oyuncaklardan ham petrole kadar her türlü deniz taşımacılığını kapsıyor.

ABD bayrağı taşıyan tüm gemilerden özel liman ücretleri alınacak

Pekin yönetimi, Çin devlet televizyonu CCTV’de yayımlanan habere göre “ABD’ye ait, ABD tarafından işletilen, ABD’de inşa edilmiş veya ABD bayrağı taşıyan” tüm gemilerden özel liman ücretleri alınacağını duyurdu.

Çin yapımı gemiler ise bu vergilerden muaf tutulacak. Çin tersanelerine tamir için boş giren gemiler de bu uygulamanın dışında kalacak. Ücretler, her gemi için yılın ilk seferinde veya bir yıl içindeki ilk beş seferi kapsayacak şekilde tahsil edilecek.

Washington kendi liman ücretlerini yürürlüğe koydu

Washington ise aynı gün kendi liman ücretlerini yürürlüğe koydu. ABD yönetimi bu kararla, Çin’in küresel denizcilik ve gemi inşa sanayisindeki hâkimiyetini kırmayı, Amerikan gemi yapımını teşvik etmeyi hedefliyor.

Trump yönetimi, bu adımı yılın başında duyurmuştu. Daha önce Biden döneminde yürütülen bir soruşturma, Çin’in denizcilik ve lojistik sektörlerinde “adil olmayan politikalarla” rekabet avantajı sağladığını tespit etmiş ve bu yaptırımlara zemin hazırlamıştı.