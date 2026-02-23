Ticarette belirsizlik dönemi: Küresel ekonomi yeni bir eşikte mi?

ABD’nin gündeme taşıdığı tarifeler ve ticaret düzenlemeleri, uluslararası piyasalarda temkinli bir atmosfer oluşturdu. Sorun sadece vergi oranlarının artması değil; kuralların öngörülebilirliğine dair soru işaretleri. Bu tablo, şirketlerin yatırım planlarını gözden geçirmesine ve uzun vadeli projeksiyonlarını daha ihtiyatlı yapmasına neden oluyor.

Üretim ve lojistik ağları açısından süreç daha da karmaşık. Küresel ölçekte birbirine bağlı tedarik zincirleri, değişken ticaret kararları karşısında esneklik testinden geçiyor. Özellikle teknoloji, otomotiv ve enerji sektörlerinde üretim merkezlerini çeşitlendirme ve bölgesel yakınlaşma stratejileri öne çıkıyor. Firmalar, riskleri dağıtmak için farklı coğrafyalarda yeni üretim ve tedarik alternatifleri oluşturuyor.

Hükümetler ve finansal piyasalar yeni denge peşinde

Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada hükümetler ekonomik konumlarını yeniden değerlendiriyor. Bölgesel anlaşmalar hız kazanırken, yerli üretimi destekleyen politikalar daha görünür hale geliyor. Küresel ticaret sistemi böylece daha kontrollü, daha stratejik ve daha hesaplı bir yapıya doğru ilerliyor.

Finansal piyasalar da bu dönüşümün etkisini hissediyor. Döviz kurlarındaki oynaklık ve emtia fiyatlarındaki hassasiyet artarken, yatırımcı davranışları daha temkinli bir çizgiye kayıyor. Gelişmekte olan ekonomiler için bu tablo hem yeni fırsatlar hem de kırılganlık riskleri barındırıyor.

Sonuç olarak dünya ekonomisi, yalnızca büyüme oranlarıyla değil, ticaret politikalarının yönüyle de şekilleniyor. Atılacak adımlar, küresel sistemin daha kapalı mı yoksa daha dengeli ve yeniden yapılandırılmış bir çerçeveye mi evrileceğini belirleyecek. Önümüzdeki dönem, ekonomik kararların jeopolitik etkilerle daha iç içe geçtiği bir sürece işaret ediyor.