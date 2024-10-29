TikTok dolandırıcılığı ünlü bankaya yüz binlerce dolara mal oldu!

Amerika’nın önde gelen bankacılık kuruluşlarından JP Morgan, sistemde yaşanan bir aksaklık nedeniyle müşterileri tarafından binlerce dolarlık dolandırıcılığa maruz kaldı. Bu teknik sorundan faydalanan müşteriler, yatırdıkları çeklerin henüz kontrol edilmeden doğrudan banka hesaplarına nakit olarak geçmesini sağladı ve ATM’ler üzerinden bu paraları çekti.

Videoların yayılması ile güvenlik açığı fark edildi

TikTok'ta hızla yayılan bu yöntem, diğer sosyal medya platformlarında da gündem olmaya başladı. Çek yatıran bazı müşteriler, banka hesaplarına henüz kontrol edilmeden aktarılan paraları nakit olarak çekti. Videoların yayılmasıyla güvenlik açığını fark eden JP Morgan, ATM'lerinden çek kabul etmeyi geçici olarak durdurdu. Ancak, bu süreçte birçok kişi mağduriyet yaşadı.

Banka yetkilileri mahkemeye başvurdu

Banka yetkilileri, sahte çeklerle para çeken hesapları tespit ederek mahkemeye başvurdu ve çalınan paraların geri ödenmesini talep etti. Bu süreçte, çekilen miktarların faizleri ve avukat masrafları da dahil edilecek. Öncelikle büyük meblağlar için dava açılması planlanıyor. Ancak dolandırıcılık vakalarının Amerika'nın farklı eyaletlerinde gerçekleşmesi nedeniyle, bankanın her eyalette ayrı davalar açması gerekiyor.

Öne çıkan bir olayda, Houston'da bir kullanıcı, 335 bin dolarlık sahte bir çekle JP Morgan'dan 290 bin dolardan fazla nakit çekti. Bu duruma karşı banka hukuki işlem başlattı. Ayrıca, Teksas’ta 29 Ağustos 2024 tarihinde ATM'ye maske takarak gelen bir diğer kişi de yüksek miktarda nakit çekim yaptı. Miami ve Kaliforniya’da ise 80 bin ile 141 bin dolar arasında para çeken kullanıcılar tespit edildi.

JP Morgan sözcüsü açıklama yaptı

JP Morgan sözcüsü Drew Pusateri, CNBC’ye yaptığı açıklamada, "Dolandırıcılık, herkesin etkilendiği ve bankacılık sistemine duyulan güveni sarsan bir suçtur. Bu olayların peşindeyiz ve Chase ile müşterilerine karşı dolandırıcılık girişiminde bulunanların sorumlu tutulması için kolluk kuvvetleriyle aktif olarak çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.