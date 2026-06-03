TikTok'un kurucusu, Asya'nın en zengin ikinci kişisi oldu

Zhang Yiming, ByteDance’ın değerindeki artış ve şirketin yapay zekâ alanındaki ilerlemeleri sayesinde Mukesh Ambani’yi geride bırakarak Asya’nın en zengin ikinci kişisi oldu.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Zhang’ın serveti 92,8 milyar dolara yükselerek, Çin’in en zengin kişisi unvanını da pekiştirdi. ByteDance kurucu ortağının serveti, Bloomberg’in Mart 2019’da kendisini izlemeye başladığı dönemdeki 13 milyar dolar seviyesinden yedi kat daha fazla artmış oldu.

Bu yükseliş, ByteDance’in video uygulaması TikTok ile aylık 300 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak Çin’in en popüler yapay zekâ sohbet botu haline gelen Doubao’nun başarısının ardından geldi. Şirket ayrıca bu yılın başlarında ABD operasyonlarının bir bölümünü Amerikalı yatırımcılara devretmişti.

Zhang ilk kez 2025 yılında Çin’in en zengin kişisi olmuştu. Daha sonra bu unvanı kaybetse de bu yıl yeniden zirveye yerleşti.

Öte yandan Ambani’nin serveti 86,9 milyar dolara gerileyerek onu Asya’nın üçüncü en zengin kişisi konumuna düşürdü. Bölgenin en zengin ismi ise 117,4 milyar dolarlık servetiyle Gautam Adani olmaya devam etti.