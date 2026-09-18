TikTok'un patronu servetine servet kattı! Asya'nın en zengini oldu

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Serveti bir ayda 12 milyar dolar arttı

ByteDance'in yaklaşık yüzde 21'ine sahip olan Zhang Yiming'in serveti, BlackRock ve Fidelity tarafından yapılan yeni değerlemelerin ardından yalnızca bu ay 12 milyar dolar arttı.

Bloomberg'in servet takibine başladığı 2019 yılında 13 milyar dolarlık servete sahip olan Zhang, geçen yedi yılda varlığını yaklaşık 8 kat artırdı.

Yapay zeka yatırımları yükselişi destekledi

Zhang'ın servetindeki artışta ByteDance'in yapay zeka alanındaki yatırımlarının önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Şirketin TikTok ve Douyin gibi popüler platformlardan elde ettiği büyük miktardaki verileri yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde kullandığı ve bu alandaki çalışmalarını hızlandırdığı ifade ediliyor.

ByteDance, ABD ile yaşanan erişim engeli krizi ve çeşitli düzenleyici baskılara rağmen yapay zeka yatırımlarını sürdürdü.

"Doğru hamleler yaptı"

Araştırma şirketi Omdia'nın kıdemli analisti Lian Jye Su, Zhang'ın teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve yapay zeka yatırımlarını istikrarlı biçimde artırdığını belirtti.

Su, Zhang'ın özellikle yapay zeka alanındaki yatırımları konusunda doğru hamleler yaptığını ifade etti.

Yapay zeka milyarderlerin servetini büyütüyor

Yapay zeka teknolojisindeki hızlı gelişim, küresel milyarderler listesindeki dengeleri de değiştiriyor.

Dell Technologies'in kurucusu Michael Dell'in serveti, yapay zeka odaklı sunucu gelirlerindeki artışın etkisiyle 262 milyar dolara yükseldi. Google'ın kurucu ortağı Larry Page'in serveti ise yapay zeka modeli Gemini 3'ün duyurulmasının ardından 252 milyar dolara çıktı.

Page'in yükselişiyle birlikte geçen yıl Jeff Bezos'un önüne geçtiği belirtildi.