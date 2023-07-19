Tokayev: "Orta Asya Devletleri'nin 30 milyar tondan fazla petrol rezervi var"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde ilk kez düzenlenen "Orta Asya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Zirvesi’nde konuştu.

Halihazırda Orta Asya Devletleri'nin ulaşım koridorlarını çeşitlendirdiğini, çeşitli altyapı ve lojistik projeleri geliştirmek için aktif çalışmalar yürüttüğünü belirten Tokayev, “Kazakistan, Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru'na öncelik veriyor. Bu güzergahtaki yük geçişini sistematik olarak artırmayı ve 2030'a kadar yıllık kapasiteyi 500 bin konteynere çıkarmayı hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

Tokayev, özellikle ham madde sevkiyatı için alternatif yollar üzerine çalıştıklarını vurgulayarak, “Orta Asya Devletleri'nin topraklarında 30 milyar tondan fazla petrol rezervi ve 20 trilyon metreküpten fazla doğal gaz bulunmaktadır.” dedi.

Kazakistan’ın Körfez ülkelerinin enerji sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketleriyle yeşil enerji, yeraltı kaynaklarının keşfi ve petrokimya alanlarında yakın işbirliğine hazır olduğunun altını çizen Tokayev, turizm sektöründe de işbirliği teklif etti.