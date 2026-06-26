Tokyo enflasyonu yükseldi: BoJ’dan faiz artışı beklentileri öne çıktı

Japonya’da enflasyon görünümü ve para politikasına ilişkin beklentiler, haziran ayında açıklanan veriler ve küresel enerji fiyatlarındaki gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi.

BNP Paribas ekonomistleri, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin azalmasına rağmen Japonya’nın, Orta Doğu krizinden önceye kıyasla yüksek seyreden ithalat maliyetleri nedeniyle enflasyon baskısıyla karşı karşıya kalmayı sürdüreceğini belirtti. Banka, daha maliyetli ABD ham petrolüne yönelim, yükselen sigorta primleri ve zayıf yenin girdi maliyetlerini yukarıda tuttuğunu ifade etti. Yüksek petrol fiyatlarının etkisinin haziran Tokyo enflasyon verilerinde henüz görülmediği, ancak temmuzdan itibaren daha belirgin hissedileceği kaydedildi.

Tokyo’da açıklanan haziran ayı verilerine göre çekirdek tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 1,6’ya yükselirken, manşet enflasyon yüzde 1,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Taze gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise yüzde 1,9’a çıktı.

Faiz artırımlarına zemin hazır

Barclays ekonomistleri, açıklanan verilerin Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) öngörüleriyle uyumlu olduğunu ve yeni faiz artırımları için zemin hazırladığını belirtti. Kurum, BoJ’un bir sonraki faiz artışını ekim ayında, takip eden adımı ise 2027 yılının nisan ayında atabileceğini öngördü.

ING de Tokyo enflasyonundaki yükselişin ardından BoJ’un faiz artırım beklentisini aralık ayından ekim ayına çekti. Kurum, yüksek petrol fiyatlarının ikincil etkilerinin yaz aylarında çekirdek enflasyon üzerinde daha güçlü baskı yaratacağını, BoJ yetkililerinin de son dönemde daha şahin bir tutum sergilediğini ifade etti.

ING, mevcut görünüm doğrultusunda BoJ’un ekim ayında 25 baz puanlık faiz artışı yapmasını, ardından 2027’nin ikinci çeyreğinde ikinci bir 25 baz puanlık artışla politika faizinin 2027 ilk yarısı sonunda yüzde 1,75 seviyesine ulaşmasını bekliyor.