Tokyo Metro halka arzına yoğun talep! 2,3 milyar dolar toplandı

Japonya'da son altı yılın en büyük halka arzı, Tokyo Metro tarafından gerçekleştirildi. Şirket, halka arz sürecinde yaklaşık 2,3 milyar dolar (348,6 milyar yen) toplayarak önemli bir başarıya imza attı. Hisseler, fiyat aralığının üst limiti olan 1.200 yen üzerinden fiyatlandırıldı ve halka arz, belirlenen miktarın 15 katı talep aldı.

Halka arzda bireysel yatırımcılar için ayrılan hisseler, toplam hissenin yüzde 80'ini oluştururken, bu hisselere yönelik talep 10 kat fazla oldu. Yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar için ayrılan hisselerde ise talep sırasıyla 20 ve 30 kat fazla gerçekleşti.

Yüzde 175 artış

Tokyo Metro’nun temettü getirisi, Mart 2025'te sona erecek mali yıl için yüzde 3,3 olarak öngörülüyor. Analistler, şirketin demiryolu sektöründeki istikrarlı konumunu ve artan turist trafiği ile büyüme potansiyelini öne çıkarıyor. Tokyo Metro, geçen mali yılda günde ortalama 6,5 milyon yolcu taşırken, işletme gelirinde yüzde 175 artışla 76 milyar yen elde etti.

Bu büyük halka arz, merkezi hükümet ve Tokyo yerel yönetiminin sahip olduğu hisselerin yarısının satışa sunulmasıyla gerçekleştirildi. Tokyo Metro’nun halka arzı, SoftBank’ın 2018 yılında telekomünikasyon birimini halka açmasından bu yana Japonya'daki en büyük halka arz olarak kaydedildi.

Tokyo Metro ne zaman işlem görmeye başlayacak?

Şirket hisseleri, 23 Ekim'de borsada işlem görmeye başlayacak.