Tokyo'da çekirdek enflasyon 15 ayın dibinde

Bu artış, piyasa beklentilerinin altında kalırken, enflasyon Aralık ayındaki %2,3'lük artıştan yavaşlayarak Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Beklenti %0,2 artış olacağı yönündeydi. Yavaşlamada, geçen yıl gıda fiyatlarında görülen sert artışın yarattığı baz etkisi ile akaryakıt sübvansiyonları belirleyici oldu.

Değişken taze gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan temel enflasyonun önemli bir ölçüsü yüzde 2,4 yükseldi; bu, bir önceki aydaki yüzde 2,6'lık artıştan daha yavaş. Bu oran, BOJ’un yüzde 2’lik hedefinin belirgin şekilde üzerinde kalmaya devam etti.

Uzmanlar, çekirdek enflasyondaki yavaşlamanın büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığını belirterek bunun BOJ’un faiz artırma sürecini raydan çıkarmayacağını ifade ediyor. Zayıf yenin ithalat maliyetlerini artırması halinde, şirketlerin yeni mali yılın başlangıcı olan nisan ayında fiyat artışlarına gitmesinin olası olduğu vurgulanıyor.

Dai-ichi Life Araştırma Enstitüsü ekonomisti Takuya Hoshino, "Fiyatların soğuması, Japonya Merkez Bankası'na başka bir faiz artırımına karar vermeden önce yeterli süre tanımalı" dedi.