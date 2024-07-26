Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları yükseldi
Japonya'nın başkenti Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları yüzde 2,2 arttı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tokyo'da taze gıda hariç tutularak hesaplanan çekirdek tüketici fiyatlardı Temmuz ayında beklentilere paralel olarak yüzde 2,2 arttı. Haziran ayında artış yüzde 2,1 olmuştu.
Temmuz ayında manşet enflasyon da yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.
Taze gıdanın yanı sıra enerji fiyatlarını da dışarda bırakan çekirdek TÜFE ise Temmuz ayında yığllık yüzde 1.5 artış ortaya koydu.
Küresel Ekonomi