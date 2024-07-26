  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları yükseldi
Takip Et

Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları yükseldi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları yüzde 2,2 arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları yükseldi
Takip Et

Tokyo'da taze gıda hariç tutularak hesaplanan çekirdek tüketici fiyatlardı Temmuz ayında beklentilere paralel olarak yüzde 2,2 arttı. Haziran ayında artış yüzde 2,1 olmuştu.

Temmuz ayında manşet enflasyon da yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

Taze gıdanın yanı sıra enerji fiyatlarını da dışarda bırakan çekirdek TÜFE ise Temmuz ayında yığllık yüzde 1.5 artış ortaya koydu.

Küresel piyasalarda karışık seyir sürdüKüresel piyasalarda karışık seyir sürdüFinans

 

Küresel Ekonomi
Rusya Merkez Bankası 4 ay sonra faiz artırdı
Rusya Merkez Bankası 4 ay sonra faiz artırdı
Avrupa’da enflasyon beklentisi sakinleşti
Avrupa’da enflasyon beklentisi sakinleşti
New York borsası karışık seyirle kapandı
New York borsası karışık seyirle kapandı
Yellen'dan "istikrarlı büyüme" açıklaması
Yellen'dan "istikrarlı büyüme" açıklaması
Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı
Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı
Rusya'nın altın ve döviz rezervleri arttı
Rusya'nın altın ve döviz rezervleri arttı