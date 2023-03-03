Tokyo'da Nikkei endeksi 3 ayın en yüksek seviyesine yaklaştı
Nikkei 225 Endeksi saban seansında yüzde 1,45 artışla 27898,37 puanı gördü.
Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi, Wall Street'teki yüksek kapanışın etkisiyle gelen alımların desteğiyle 3 ayın en yüksek seviyesine yaklaştı.
Nikkei 225 Endeksi saban seansında yüzde 1,45 artışla 27898,37 puanı gördü. Bu, 15 Aralık'tan bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.
Topix de bu sabah yüzde 1,26 artışla 2019,67 puana çıktı.
Wall Street'de Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,05, S&P 500 sanayi endeksi yüzde 0,76 ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,73 yükselmişti.