Toparlanan Çin'de büyük sanayilerin karı yüzde 21,4 düştü

Çin'de büyük ölçekli sanayi işletmelerinin ilk çeyrek karında yıllık bazda yüzde 21,4 düşüş yaşandı. Yaşanan düşüşle büyük ölçekli sanayi işletmelerinin karı 1 trilyon 516 milyar 740 milyon yuan olarak gerçekleşti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, ocak-mart döneminde bu işletmelerin gelirleri yıllık bazda yüzde 0,5 azalarak 31 trilyon 180 milyar yuan oldu.

Ancak aynı dönemde bu işletmelerin toplam varlıkları yüzde 7,7 artışla 158 trilyon 230 milyar yuan seviyesine yükseldi.

Veriler, Çin ekonomisinin pandemi sonrası toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor.