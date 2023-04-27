TotalEnergies, Kanada'daki varlıklarını satıyor

TotalEnergies, Kanada'daki varlıklarını 4,55 milyar dolara Suncor Energy'ye satıyor. TotalEnergies'ten yapılan açıklamaya göre, şirket Kanada'daki varlıklarını satma planını duyurması sonrasında Suncor Energy'den gelen teklifi kabul etti.

Yapılan anlaşma kapsamında, Suncor Energy, TotalEnergies EP Canada Ltd. şirketinin tüm hisselerini 4,1 milyar dolar nakit ödeme ve maksimum 450 milyon dolara ulaşacak ek ödemeler karşılığında devralacak.

Devir işlemlerinin yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

TotalEnergies ayrıca bu yılki nakit akışının en az yüzde 40'ını hissedarlarına dağıtacağını bildirdi.