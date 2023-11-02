Toyota, 1,9 milyon RAV4'ü geri çağırdı

Toyota, ABD'de yaklaşık 1,9 milyon RAV4'ü geri çağırdı. Toyota’dan yapılan duyuruya göre, RAV4’lerin güçlü dönüşler sırasında hareket edebilen ve potansiyel olarak yangına neden olabilecek pillerle ilgili bir sorunu gidermek için geri çağırıldı. Geri çağırma 2013 ile 2018 model yılları arasındaki belirli RAV4'leri kapsıyor.

Toyota yaptığı açıklamada, SUV'larda kullanılan bazı yedek 12 voltluk akülerin diğerlerine göre daha küçük üst boyutlara sahip olduğunu söyledi. Şirket, tutma kelepçesinin doğru şekilde sıkılmaması halinde akünün hareket edebileceğini ve pozitif terminalin kelepçeye temas ederek kısa devre yapabileceğini söyledi.



Toyota hala bir düzeltme hazırladığını söyledi. Çözüm hazır olduğunda, bayiler tutma kelepçesini, akü tepsisini ve pozitif terminal kapağını iyileştirilmiş olanlarla değiştireceklerdir. Şirket, Aralık ayı sonuna kadar araç sahiplerini bilgilendireceğini söyledi.



Toyota, sorunun herhangi bir yangına, kazaya veya yaralanmaya neden olup olmadığını söylemekten kaçındı.