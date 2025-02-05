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Toyota, 2025 için kâr beklentisini artırdı

Toyota Motor, Mart 2025'te sona erecek mali yıl için yıllık net kar beklentisini, güçlü satışlar ve zayıflayan yenin de yardımıyla, bir önceki tahmininden yüzde 27 daha yüksek olan 4,52 trilyon yene (29,5 milyar dolar) yükseltti.

Haber Merkezi
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Toyota, 2025 için kâr beklentisini artırdı
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Toyota, tüm yıl için faaliyet karı tahminini yüzde 9 artırdı. Dünyanın en çok satan otomobil üreticisi, Mart 2025'e kadar olan cari yıl için faaliyet karı tahminini daha önce beklenen 4,3 trilyon yene karşılık 4,7 trilyon yene çıkardı.

Toyotayaptığı açıklamada, yukarı yönlü revizyonun, ürünlerinin rekabet gücünü artırma çabalarıyla desteklenen kazanç gücünü güçlendirme konusundaki ilerlemeyi dikkate aldığını belirtti.

Toyota revizyonu, üçüncü çeyrek için beklenenden daha zayıf bir sonuç açıklamasına rağmen yaptı.

Aralık ayına kadar olan üç aylık faaliyet karı yüzde 28 düşüşle 1,22 trilyon yen olarak gerçekleşti, geçen yılın aynı döneminde faaliyet karı 1,68 trilyon yen olan seviyesindeydi. Analistler faaliyet karını 1,42 trilyon yen bekliyordu.

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